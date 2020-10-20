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Son dakika: Savunma Sanayii Başkanı Demir paylaştı: “Her şey vatan için”

Son dakika haberi... Başkanı , Sanayii’nin ürettiği yerli platformlar ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç kattığını vurguladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.10.2020 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
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Son dakika: Savunma Sanayii Başkanı Demir paylaştı: “Her şey vatan için”

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Savunma Sanayiimiz ürettiği yerli platformlarla havada, karada, denizde ve her yerde Kahraman Mehmetçiğimizin gücüne güç katıyor. Her şey vatan için" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Başkan Demir, yaptığı paylaşımda, üretilen savunma malzemelerinin sahada kullanımına ait görüntülere de yer verdi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir paylaştı: “Her şey vatan için” SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI DEMİR PAYLAŞTI: "HER ŞEY VATAN İÇİN"

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