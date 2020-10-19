Konutların ortalama metrekare fiyatları17 aydır aralıksız artıyor

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre İstanbul'da konut metrekare ortalama birim fiyatı, bir yılda yüzde 22,7, sekiz ayda yüzde 16,8 artış gösterdi. İstanbul'da 100 metrekarelik evin fiyatı, son bir yılda 100 bin liranın üzerinde arttı. Ankara'da geçen yılın sonuna göre yüzde 19,8 artan konut metrekare ortalama birim fiyatı, son bir yılda yüzde 23,8 yükseldi. İzmir'de son bir yılda yüzde 27,4 artan metrekare fiyatları, bu yılın sekiz ayında ise yüzde 21,7 yükseldi.