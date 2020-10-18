KYK borcu silinecek mi? KYK kredi borçları ile ilgili flaş düzenleme!

Üniversitede akademik eğitim süresince öğrencilerin faydalandığı KYK burs ve kredileri, mezuniyetin ardından belli bir süre sonra geri ödenmeye başlıyor. KYK borçları ile ilgili yapılandırma ve borç silme haberleri de bu nedenle öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. En büyük ve en kapsamlı borç yapılandırmalarından biri, yakın zamanda hayata geçecek. Peki, KYK borçları silinecek mi, yapılandırma olacak mı? İşte, yapılacak olan düzenlemeye ilişkin detaylar...

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla pandeminin yaralarını sarmak için bugüne kadarki en kapsamlı yeniden yapılandırma paketi hazırlanıyor. Paket, yaklaşık 4 milyon vatandaşın 500 milyar lira civarındaki borcunu kapsayacak. Emlak vergisinden trafik cezalarına kadar kamu kurumlarına olan hemen hemen tüm borçların ödemesinin kolaylaştırılması, ödemesiz bir dönemle ertelenmesi sonra da uzun vadeli taksitlendirilmesi planlanıyor. Öğrenim kredisi borçlarının da yapılandırma kapsamına alınması bekleniyor.