Son dakika... Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama nasıl yapılır? İlk iki fazda gerçekleştirilen pandemi yardımının ardından üçüncü faz için başvurular alınıyor. e-Devlet sistemi aracılığıyla gerçekleştirilen sosyal destek ödemeleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. İhtiyaç sahibi hanelere verilen pandemi sosyal destek yardımı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 1000 TL yardım parası başvuru sorgulama nasıl yapılır? 2020 pandemi sosyal destek başvurusu devam ediyor mu? İşte cevaplar...

PANDEMİ YARDIMI DEVAM EDİYOR MU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından 1.000 TL sosyal yardımlar konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk son açıklamasında, "Devletimiz sosyal devlet olmanın gereğini her zaman yerine getirmiştir. Bu nedenle pandemi döneminde milyonlarca vatandaşımıza 1.000 TL sosyal yardım ödemesi yaptık. Bu nakdi ödemeler bu vatandaşlarımızın zor duruma düşmemeleri ve hayatlarını idameetmeleri için gerçekleştirildi. Aldığımız olumlu sonuçlar neticesinde 3. faz 1.000 TL sosyal yardım programını ucu açık hale getirdik. Artık ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız diledikleri zaman 1.000 TL sosyal yardım başvurularını e-devlet üzerinden yapabilecekler. Biz bakanlık olarak çok daha fazla vatandaşımıza ihtiyaç halinde sosyal yardım vermek istiyoruz. Başvurular titizlikle inceleniyor. Vatandaşlarımız yeni başvurularını gerçekleştirip sonuçlarını bekleyebilirler." dedi.