Son dakika: 1000 TL yardım parası başvuru sorgulama! 2020 pandemi sosyal destek başvurusu devam ediyor mu?
Son dakika... Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama nasıl yapılır? Koronavirüs pandemisi ile birlikte ihtiyaç sahibi hanelere verilen sosyal yardım ödemeleri ile ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama geldi. İlk iki fazda milyonlarca kişiye ödeme yapılmıştı. Faz 3'te ise başvuru aracılığıyla belirlenen şartları taşımaları halinde ödemeler gerçekleştiriliyor. Peki, 1000 TL yardım parası başvuru sorgulama nasıl yapılır? 2020 pandemi sosyal destek başvurusu devam ediyor mu? İşte son gelişmeler...
Son dakika... Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama nasıl yapılır? İlk iki fazda gerçekleştirilen pandemi yardımının ardından üçüncü faz için başvurular alınıyor. e-Devlet sistemi aracılığıyla gerçekleştirilen sosyal destek ödemeleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. İhtiyaç sahibi hanelere verilen pandemi sosyal destek yardımı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 1000 TL yardım parası başvuru sorgulama nasıl yapılır? 2020 pandemi sosyal destek başvurusu devam ediyor mu? İşte cevaplar...
PANDEMİ YARDIMI DEVAM EDİYOR MU?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından 1.000 TL sosyal yardımlar konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk son açıklamasında, "Devletimiz sosyal devlet olmanın gereğini her zaman yerine getirmiştir. Bu nedenle pandemi döneminde milyonlarca vatandaşımıza 1.000 TL sosyal yardım ödemesi yaptık. Bu nakdi ödemeler bu vatandaşlarımızın zor duruma düşmemeleri ve hayatlarını idameetmeleri için gerçekleştirildi. Aldığımız olumlu sonuçlar neticesinde 3. faz 1.000 TL sosyal yardım programını ucu açık hale getirdik. Artık ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız diledikleri zaman 1.000 TL sosyal yardım başvurularını e-devlet üzerinden yapabilecekler. Biz bakanlık olarak çok daha fazla vatandaşımıza ihtiyaç halinde sosyal yardım vermek istiyoruz. Başvurular titizlikle inceleniyor. Vatandaşlarımız yeni başvurularını gerçekleştirip sonuçlarını bekleyebilirler." dedi.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular, T.C. kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet üzerinden alınıyor. Buna göre; T.C. kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek. e-Devlet'e girdikten sonra bu destek başvurusu ilk sayfada bulunabilecek.
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ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIYOR?
Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.
1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?
1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. IBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Yeni bin liralık desteğe düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olanlar başvuracak. Her evden bir kişinin başvurması yeterli olacak. Destek hane başına ödenecek.
KİMLER YARARLANAMAZ?
Bu destekten düzenli geliri olan kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar yararlanamayacak.
Daha önce bin liralık destekten yararlananlar da başvuru yapamayacak. İlk kez destekten yararlananlar başvuru yapabilecek.
BAŞVURUDA NEYE BAKILACAK?
e-Devlet'teki başvuru bölümünde kişilere gelirleriyle ilgili sorular sorulurken, giderlerine de bakılacak.
Gelir-gider dengesi ile ilgili bilgiler istenecek. Elektrik, su ve doğalgaz faturalarının son gelen miktarı sorulacak.
Kira gideri, çocuk sayısı ve diğer masraflar hakkında da bilgi alınacak. Böylece kişinin muhtaçlık durumu tespit edilerek yardım yapılacak.