Beklenen açıklama geldi! Nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği bekleyenler dikkat...

Selçuk, şöyle devam etti:

"Düzenli yardımların haricinde ilk aşamada bu şekilde bir can suyu verildi. Daha sonrasında normalde muhtaçlık seviyesinde olmayıp pandemi sebebiyle yardıma ihtiyaçları olanlara yönelik bir program hazırladık. Beyan esaslı gelen başvuruları da kontrol ederek sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızla görüştük. Bu sayede 1,8 milyon haneye 1.000 TL ulaştırmış olduk. Aynı zamanda vakıflarımıza gönderdiğimiz periyodik paylarımız var, onu iki katına çıkardık. Hala da bu sürece devam ediyoruz. Bir ihtiyacı tespit ettiğimiz an 1.000 TL yardıma devam ediyoruz. Diğer yandan, kısa çalışma ödeneğiyle istihdam kaybı yaşanmasın diye destek sağlıyoruz."