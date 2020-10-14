14 Ekim 2020, Çarşamba
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Kritik G-20 toplantısının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş açıklama

Son dakika: Kritik G-20 toplantısının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş açıklama

Son dakika haberine göre Hazine ve  , " ülkelerinin Maliye Bakanları ve  Başkanları, pandemi sürecinin etkileri ve bu sorunlara küresel çözümler için tekrar bir araya geldi. Küresel ekonomik toparlanma için mutabık kaldığımız toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuk." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.10.2020 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020
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Son dakika: Kritik G-20 toplantısının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "G-20 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, pandemi sürecinin etkileri ve bu sorunlara küresel çözümler için tekrar bir araya geldi. Küresel ekonomik toparlanma için mutabık kaldığımız toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuk." ifadelerini kullandı.

G-20 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, pandemi sürecinin etkileri ve bu sorunlara küresel çözümler için tekrar bir araya geldi.

Küresel ekonomik toparlanma için mutabık kaldığımız toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuk. pic.twitter.com/21v5S0rWu4

&mdash; Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 14, 2020">

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