Kiralar yarı fiyatına inebilir! Milyonlarca kiracıya güzel haber
Pandemi nedeniyle kirasını ödemekte iş yeri sahiplerine güzel haber. Yapılan bir başvuruyu değerlendiren mahkeme pandeminin olağanüstü bir süreç olduğunun altını çizerek işleri bozulduğu için indirim talep eden kiracının kirasını yarı yarıya düşürdü. Emsal kararı yorumlayan hukukçular ise benzer durumdaki işyeri sahiplerinin kira bedellerinde indirimin yanı sıra erteleme ve taksitlendirme gibi farklı taleplerde bulunabileceğini vurgularken, mahkeme süreci öncesi taleplerin mülk sahipleri ile paylaşılması noktasında da uyarıda bulunuyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve kısıtlamalar nedeniyle çok sayıda sektörde işler de ciddi anlamda sekteye uğradı. Salgın nedeniyle cirolarında büyük kayıplar yaşayan iş yeri sahipleri mal sahiplerine ödemek zorunda oldukları kiralarda zorluk yaşayınca konuyu mahkemeye taşıdı.
YÜZDE 50 ORANINDA DÜŞÜRDÜ
Genel olarak salgın sürecinin, Türk Borçlar Kanunun 138. Maddesi´nde belirtilen olağanüstü durum olarak kabul edilmesi gerektiğine dikkat çeken mahkeme, kirasını ödeyemeyen işletme sahibinin kira bedelini yüzde 50 oranında düşürdü.
İNDİRİMLERİN HABERCİSİ OLACAK
Mahkemenin verdiği karar, pandemi döneminde işleri bozulduğu için kirasında indirim talep eden kiracının, belki de birkaç yıl sürecek dava süresince kira bedelini yarı oranda indirimli olarak ödeyebilmesi için geçici bir tedbir kararı verilmesi talebiyle ilgili olduğunu vurgulayan Sözleşme Hukuku Uzmanı Umut Yeniocak ise;
''Mahkeme, koronavirüs salgınının olağanüstü bir durum yarattığını ve bu durumdan etkilenen iş yeri kiracılarının kira bedellerinde indirim talep etmesinin anlaşılır bir talep olduğu gerekçesiyle, kiracının dava süresince kirasını yarı oranda indirimli ödemesine izin vermiştir. Mahkemenin bu kararı, kiracının açtığı davanın güçlü hukuki dayanakları bulunduğunun ve dava sonunda büyük ihtimalle pandemi dönemi boyunca kira bedelinde indirim kararı verileceğinin habercisidir diyebiliriz.'' diye konuştu.
İŞ YERİ SAHİPLERİNE BİLDİRİN
Koronavirüs sonrası mağdur olan, özellikle iş yeri kiracılarının kira bedellerinde indirim talebiyle dava açılabileceğini de kaydeden Yeniocak, bu aşamada dava açıp açmamakta kararsız olan ve kiralarını zorlanarak ödemeye devam eden kiracıların ise, noter aracılığıyla bir bildirim göndererek, kira bedellerinin tamamını ödemekte zorlandıklarını ve indirim talep ettiklerini önce iş yeri sahiplerine bildirmelerinde fayda bulunduğunu belirtti.
ÜÇ FARKLI TALEP DE İLETİLEBİLİR
Pandemi nedeniyle olağanüstü bir süreçten geçilmesinden kaynaklı kiracıların taleplerinin kira bedelinde indirimle de sınırlı olmadığının altını çizen Yeniocak, kiraların ertelenmesi, taksitlendirilmesi, iş yeri kapanmışsa kapalı olduğu süre için kiranın hiç ödenmemesi gibi talepleri de ileri sürmelerinin mümkün olduğunu belirtiyor.
EMSAL OLARAK KULLANILABİLİR
Mağdur kiracıların dava açmaları halinde, belki de birkaç yıl sürecek dava süresince kiranın indirimli olarak ödenmesi için tedbir talebinde bulunabileceğini de aktaran Yeniocak, Bursa'da verilen kararın ise emsal olarak kullanabileceğini dile getirdi.