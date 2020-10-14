Kiralar yarı fiyatına inebilir! Milyonlarca kiracıya güzel haber

İNDİRİMLERİN HABERCİSİ OLACAK

Mahkemenin verdiği karar, pandemi döneminde işleri bozulduğu için kirasında indirim talep eden kiracının, belki de birkaç yıl sürecek dava süresince kira bedelini yarı oranda indirimli olarak ödeyebilmesi için geçici bir tedbir kararı verilmesi talebiyle ilgili olduğunu vurgulayan Sözleşme Hukuku Uzmanı Umut Yeniocak ise;