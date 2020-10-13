13 Ekim 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri İhaleye çıktılar! Hepsi bakanlıktan satılık

İhaleye çıktılar! Hepsi bakanlıktan satılık

e-ihale sistemi ile bünyesinde bulunan araçların satışına devam ediyor. İşe yarayan otomobiller dışında parça olarak da değerlendirilecek otomobiller bulunuyor. İşte piyasa fiyatının altında satılan araçlar…

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.10.2020
ABONE OL
İhaleye çıktılar! Hepsi bakanlıktan satılık

gümrüklerde el konulan otomobilleri ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sunuyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, ihale sonucunda piyasa fiyatının altında elde edilen otomobiller gerekli işlemlerin yapılmasının ardından trafiğe çıkarılıyor.

İşte ihalede satılan araçlar:

Hummer

: 300 bin lira

Lincoln Limuzin

İhale başlangıç tutarı: 300 bin lira

Mercedes C220 CDI

İhale başlangıç tutarı: 150 bin lira

407 SW

İhale başlangıç tutarı: 60 bin lira

Audi A4

İhale başlangıç tutarı: 82 bin 500 lira

Opel Vectra

İhale başlangıç tutarı: 16 bin 875 lira

Peugeot Partner

İhale başlangıç tutarı: 12 bin lira








GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA