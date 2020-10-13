İhaleye çıktılar! Hepsi bakanlıktan satılık
Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemi ile bünyesinde bulunan araçların satışına devam ediyor. İşe yarayan otomobiller dışında parça olarak da değerlendirilecek otomobiller bulunuyor. İşte piyasa fiyatının altında satılan araçlar…
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İşte ihalede satılan araçlar:
Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan otomobilleri ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sunuyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, ihale sonucunda piyasa fiyatının altında elde edilen otomobiller gerekli işlemlerin yapılmasının ardından trafiğe çıkarılıyor.
İşte ihalede satılan araçlar:
Hummer
İhale başlangıç tutarı: 300 bin lira
Lincoln Limuzin
İhale başlangıç tutarı: 300 bin lira
Mercedes C220 CDI
İhale başlangıç tutarı: 150 bin lira
Peugeot 407 SW
İhale başlangıç tutarı: 60 bin lira
Audi A4
İhale başlangıç tutarı: 82 bin 500 lira
Opel Vectra
İhale başlangıç tutarı: 16 bin 875 lira
Peugeot Partner
İhale başlangıç tutarı: 12 bin lira