Cari denge rakamları açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Ağustos ayı ödemeler dengesi istatistiklerini paylaştı. Buna göre, bir önceki yılın Ağustos ayında 3 milyar 314 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında bu ayda 4 milyar 631 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 23 milyar 203 milyon dolar oldu.

4 MİLYAR 602 MİLYON DOLAR AZALARAK...

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.948 milyon dolar artarak 5 milyar 347 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 4 milyar 602 milyon dolar azalarak 1 milyar 179 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.