Cari denge rakamları açıklandı
Cari işlemler hesabında Ağustos ayında 4 milyar 631 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 23 milyar 203 milyon dolar oldu.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Ağustos ayı ödemeler dengesi istatistiklerini paylaştı. Buna göre, bir önceki yılın Ağustos ayında 3 milyar 314 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında bu ayda 4 milyar 631 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 23 milyar 203 milyon dolar oldu.
4 MİLYAR 602 MİLYON DOLAR AZALARAK...
Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.948 milyon dolar artarak 5 milyar 347 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 4 milyar 602 milyon dolar azalarak 1 milyar 179 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.