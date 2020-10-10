Desteğin fotoğrafı çekildi! Esnafa 30 milyar TL

Alınan mali önlemlerin milli gelire oranı yüzde 10 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "birlikte kazanacağız" diyerek açıkladığı dar gelirliye nakit desteğinden düşük faizli ihtiyaç kredisine, esnaftan KOBİ'ye tüm kesimler için açıklanan paketler, istihdamı korumaya yönelik desteklerden bazılarının sonuçları şöyle:



208 BİN FİRMAYA DESTEK



Kamu bankaları ve katılım finans kuruluşlarınca KOBİ ve diğer işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak için "İş'e Devam Kredi Desteği" hayata geçirildi. Bu destekle 208 bin 661 firmaya 166 milyar 747 milyon lira kaynak sağlandı. 2 milyondan fazla mükellefin 69 milyar lira tutarındaki muhtasar, KDV, SGK prim ödemeleri 6 ay ertelendi. Vatandaşın pandemi sürecinin finansal etkilerini minimum seviyede geçirmesi için kredi taksit, faiz ve anapara ödemeleri ötelendi.



ESNAFA 30 MİLYAR TL



Halkbank tarafından esnafın desteklenmesi amacıyla "işletme finansman desteği" ve "paraf esnaf kart" paketleri devreye alındı. Bu finansman aracılığıyla 1 milyon 324 bin esnafa 30 milyar 9 milyon lira sunuldu. Sağlık çalışanlarının performans ödemelerinin 3 ay boyunca en üst seviye olan tavandan yapılması için 5.7 milyar lira ek kaynak sağlandı. Devlet destekli ticari alacak sigortasının kapsamı genişletildi, 25 milyon liradan 125 milyon liraya çıkarıldı. Kurban Bayramı öncesi esnaf başta olmak üzere tüm vatandaşlara vergi indirimi müjdesi verildi.



MASAK GÖZ AÇTIRMADI



MALİ Suçları Araştırma Kurumu salgın nedeniyle bazı gıda maddeleri, hijyen ürünleri ve tıbbi malzemeler gibi ürünlerde haksız fiyat artışına ve stokçulara göz açtırmadı. 2 bin 547 firma ve ticareti yapan şahsın hesaplarını inceledi. Kamu bankaları aracılığıyla sağlanan "Temel İhtiyaç Desteği" devreye alındı. Çiftçilere bu yıl verilen toplam destek 1.2 milyar liraya ulaştı. Kamu bankaları, konutta faizi yüzde 0.64'e çekti. Konut satışları yüzde 209 arttı.



HER KESİME DESTEK OLUNDU



Maddi destek tutarı 500 milyarı geçti.

8 milyon kişiye 47.9 milyarlık temel ihtiyaç desteği verildi.

208 bin 661 firmaya 166.7 milyarlık kaynak.

2 milyon mükellefin 69 milyar TL borcu ertelendi.

1.3 milyon esnafa 30 milyarlık kredi imkanı verildi.

Sağlık çalışanlarına 5.7 milyarlık ek kaynak.

MASAK karaborsaya göz açtırmadı.

Merkez Bankası 20 milyarlık yatırım desteği sağladı.

Çiftçiye 1.2 milyar lira destek.

Alacak sigortası 125 milyon liraya çıktı.