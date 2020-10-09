Turizmcilere müjde! 10 milyarlık paket...

Küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen koronavirüs salgınının hasarlarını gidermek için hükümet yeni bir destek paketi daha hazırladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un SABAH'a müjdesini verdiği pakete göre, virüsün en çok etkilediği sektörlerin başında gelen turizme, kamu ve özel bankaların katılımıyla, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle finansman desteği sağlanacak. Edinilen bilgilere göre, bankalar 8 milyar KGF kefaletiyle sektöre 10 milyar TL'lik destek verilecek.