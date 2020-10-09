Ev kiraları yüzde 40 düştü! Öğrenci kentlerinde koronavirüs etkisi

MÜŞTERİLERİN 3'TE 2'Sİ ÖĞRENCİYDİ

Erzurum terminal caddesi'nde ağırlıklı olarak öğrencilere hitap eden kafeler bulunuyor. bu kafelerden birinin müdürü ozan bingöl, uzaktan eğitimle müşterilerin 3'te 2'sini kaybettiklerini söyledi. bulundukları caddede 2 işletmenin yakın zamanda kapandığını belirten bingöl, "bu süreci en az hasarla atlatmak için devletimizden destek bekliyoruz" dedi. erzurum'da üniversite öğrencisinin hem emlak piyasası hem de esnaf için en önemli gelir kapısı olduğuna dikkat çeken emlak ofisi sahibi fatih soral, "üniversite çevresinde evler boş bekliyor. 1200 lira olan kira 800 liraya kadar düştü. emlak ofislerinin işleri ciddi anlamda düştü. bu kış esnaf için sert geçecek" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 60 BOŞ KALDI

Bursa emlak müşavirleri odası başkanı erdal çelebi, şehirlerinde öğrenci kaynaklı önemli kayıplar yaşandığını belirterek şunları söyledi: "ilimizde öğrencilerimizin yoğunlukta ikamet ettikleri görükle mevkimizde, geçen yıl ile bu yılı oranladığımızda kiralamalarda yüzde 60 bandında mülklerimiz boş kaldı. sadece bu oran bile doğrudan bölgede diğer esnaflarımız iş hacimlerinin ne kadar düştüğünü gösteriyor. işletmelerin bir kısmı geçici olarak kapanırken, bir kısmı kalıcı kilit vurdu. bu süreçte bir kısım mülk sahiplerinin işletmelere kira anlamında kolaylık göstermesi büyük katkı sağladı." bursa'da coldwell banker ofis sahibi çağatay gümüşyay ise "bursa'da öğrencilerin gelmemesinden dolayı kiralama fiyatlarında yüzde 10 seviyesinde gerileme oldu. ayrıca bu evler boş kalınca ve fiyatlarda düşünce, daha pahalı kira ödeyen insanlar da bu evlere yöneldi. dolayısıyla kiralık evlerde gelemeyen öğrencilerin oluşturduğu boşluk sebebiyle bir iç sirkülasyon yaşanıyor" diye konuştu.