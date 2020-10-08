08 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri İspanya ile Cezayir arasında yeni doğal gaz anlaşması

İspanya ile Cezayir arasında yeni doğal gaz anlaşması

, 'e bir günlük resmi ziyarette bulundu. Yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasında mevcut sözleşmesini yenileyen yeni anlaşma imzalandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.10.2020 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020
ABONE OL
İspanya ile Cezayir arasında yeni doğal gaz anlaşması

, 'e bir günlük resmi ziyarette bulundu.

Cezayir'de Başbakan Abdülaziz Cerrad ve Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ayrı ayrı görüşüp iş insanları ile bir araya gelen Sanchez, iki ülke arasında yürürlükte olan sözleşmesini 10 yıl daha uzatan ve fiyatın düşürüldüğü yeni anlaşma imzaladı.

Cerrad ile düzenlediği basın toplantısında Sanchez, "Cezayir, İspanya için öncelikli bir pazar. Bu yeni anlaşma ekonomik ve ticari açıdan her iki ülke için de çok önemlidir. Zaman, her iki ülkenin de önünde bulunan zorluklara karşı iş birliği yapma zamanıdır." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde hem iç hem de endüstriyel tüketimde İspanya'nın kullandığı doğal gazın yüzde 60'ının Cezayir'den geldiği, yeni anlaşmayla 2030 yılına kadar doğal gaz alımının garanti edildiği kaydedildi.

İspanya ile Cezayir arasındaki doğal gaz anlaşması, İspanyol Naturgy ile Cezayirli Sonatrach firmaları arasında imzalandı.



GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA