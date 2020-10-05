05 Ekim 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: 876 içeriğe müdahalede bulunduk

Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: 876 içeriğe müdahalede bulunduk

Son dakika haberine göre , , "Bakanlığımız bünyesinde “ Çalışma Grubu”nu kurduk. Sosyal medya çalışma grubu olarak bugüne kadar toplam 876 içeriğe müdahalede bulunduk." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.10.2020 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020
ABONE OL
Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: 876 içeriğe müdahalede bulunduk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bakanlığımız bünyesinde "Sosyal Medya Çalışma Grubu"nu kurduk. Sosyal medya çalışma grubu olarak bugüne kadar toplam 876 içeriğe müdahalede bulunduk." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA