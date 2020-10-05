Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: 876 içeriğe müdahalede bulunduk
Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bakanlığımız bünyesinde “Sosyal Medya Çalışma Grubu”nu kurduk. Sosyal medya çalışma grubu olarak bugüne kadar toplam 876 içeriğe müdahalede bulunduk." dedi.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bakanlığımız bünyesinde "Sosyal Medya Çalışma Grubu"nu kurduk. Sosyal medya çalışma grubu olarak bugüne kadar toplam 876 içeriğe müdahalede bulunduk." dedi.