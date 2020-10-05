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Gençlere staj kolaylığı: Portal kurulacak

Odağına istihdamı alan ’na göre, gençlerin işgücü piyasasına girişini kolaylaştırmak için staj portalı kurulacak. Özel politika gerektiren gruplar için yeni aktif işgücü programları başlatılacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.10.2020
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Gençlere staj kolaylığı: Portal kurulacak

Ekonomide 3 yıllık yol haritasını çizen Yeni Ekonomi Programı'nda çalışma hayatından dezavantajlı vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya uzanan çok sayıda tedbir ve politika yer aldı:

● İşsiz vatandaşlar için profil, beceri, beklenti, istihdam edilebilmelerini engelleyen unsurlar tespit edilerek, özel politikalar geliştirilecek. İşsiz Profil Envanteri Araştırması'nın sonuçları işsizlikle mücadeleye ışık tutacak.

● Gençlerin işgücü piyasasına girişi kolaylaştırmak için staj portalı kurulacak.

● Devlet korumasındaki gençler, özel politika gerektiren gruplar için yeni aktif işgücü programları başlatılacak.

● Vatandaşların özellikle yaşlılık dönemlerinde rahat etmelerini sağlayacak modelle kişilerin belli oranlarda katılım yapacağı yeni bir sigorta sistemi uygulanacak.

● Mesleki yeterlilik belgeli ve nitelikli işgücü sayısı artırılacak.

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