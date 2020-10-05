Gençlere staj kolaylığı: Portal kurulacak

Ekonomide 3 yıllık yol haritasını çizen Yeni Ekonomi Programı'nda çalışma hayatından dezavantajlı vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya uzanan çok sayıda tedbir ve politika yer aldı:



● İşsiz vatandaşlar için profil, beceri, beklenti, istihdam edilebilmelerini engelleyen unsurlar tespit edilerek, özel politikalar geliştirilecek. İşsiz Profil Envanteri Araştırması'nın sonuçları işsizlikle mücadeleye ışık tutacak.



● Gençlerin işgücü piyasasına girişi kolaylaştırmak için staj portalı kurulacak.



● Devlet korumasındaki gençler, özel politika gerektiren gruplar için yeni aktif işgücü programları başlatılacak.



● Vatandaşların özellikle yaşlılık dönemlerinde rahat etmelerini sağlayacak modelle kişilerin belli oranlarda katılım yapacağı yeni bir sigorta sistemi uygulanacak.



● Mesleki yeterlilik belgeli ve nitelikli işgücü sayısı artırılacak.

