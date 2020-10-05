Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan flaş TOKİ açıklaması: Yüzde 20 indirim yapılacak

YÜZDE 20 İNDİRİM GELİYOR

Bakan Murat Kurum, "TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek" dedi.



