Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan flaş TOKİ açıklaması: Yüzde 20 indirim yapılacak
Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev sahibi olanlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapılacağını açıkladı. Müjdeli haberi veren Bakan Kurum, kampanyanın 21 Ekim'de başlayacağını bildirdi.
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SON DAKİKA HABERİ: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ ile ilgili önemli müjdeyi sosyal medya hesabı Twitter'dan açıkladı.
Bakan Murat Kurum, "TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek" dedi.
SON DAKİKA HABERİ: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ ile ilgili önemli müjdeyi sosyal medya hesabı Twitter'dan açıkladı.
YÜZDE 20 İNDİRİM GELİYOR
Bakan Murat Kurum, "TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek" dedi.
DETAYLAR AÇIKLANACAK
Kurum, "İndirim kampanyasının ayrıntıları yarın TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.