06 Ekim 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan flaş TOKİ açıklaması: Yüzde 20 indirim yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan flaş TOKİ açıklaması: Yüzde 20 indirim yapılacak

Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı , 'den ev sahibi olanlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapılacağını açıkladı. Müjdeli haberi veren Bakan Kurum, kampanyanın 21 Ekim'de başlayacağını bildirdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.10.2020 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020
ABONE OL
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan flaş TOKİ açıklaması: Yüzde 20 indirim yapılacak

SON DAKİKA HABERİ: Çevre ve Şehircilik Bakanı , ile ilgili önemli müjdeyi sosyal medya hesabı Twitter'dan açıkladı.

YÜZDE 20 İNDİRİM GELİYOR

Bakan Murat Kurum, "TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek" dedi.



DETAYLAR AÇIKLANACAK

Kurum, "İndirim kampanyasının ayrıntıları yarın TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA