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Borsa yatırımcıları dikkat: Bilançoyu takip et kazan

Koronavirüsün olumsuz etkilerinin azalmaya başlayacağı bilançoları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Bilançoların iyi gelmesini bekleyen uzmanlar, hisselerin yukarı yönlü olacağını belirtti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.10.2020 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020
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Borsa yatırımcıları dikkat: Bilançoyu takip et kazan

Salgın sonrası özellikle Haziran'da başlayan toparlanma, V tipi olarak sürüyor. Birçok sektörde hem üretim hem de satışlar açısından canlanma hızla sürerken; büyümenin öncü göstergeleri olan sanayi üretimi, kapasite kullanımı, tüketici ve reel sektör güven endeksleri gibi göstergeler de yükselen bir grafik çiziyor.

Ekonomideki bu dengelenme ve toparlanma, şirketlerin ciro ve kârlılıklarına da yansımaya başladı. Uzmanlar, şirketlerin 3. çeyrek bilançolarının pozitif gelmesini beklediklerini, bunun da borsaya olumlu yansıyacağını belirtiyor. Yatırımcıları uyaran uzmanlar, 3. çeyrek bilançolarının dikkatlice takip edilmesini öneriyor.



Uzmanlara göre; yatırım yapmadan önce ilgili hisseyi ve şirketi çok iyi araştırmak, yetkin kişilerce yazılmış farklı raporları okumak gerekiyor.



YUKARI YÖNLÜ HAREKET

PARA dergisine açıklamalarda bulunan Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Hüseyin Emre Tavacı'ya göre, borsaya ivme katacak gelişmeler şöyle:

Covid-19 salgınına yönelik başarılı bir aşı haberi küresel bazda tüm borsaları ve 'u olumlu etkileyebilir.

'de süren gerilimde tansiyonun düşmesi jeopolitik riskimizi azaltır ve 'a ivme kazandırabilir.

Coronavirüs'ün olumsuz etkilerinin azalmaya başlayacağı bilançoları, hisseleri yukarı yönlü destekleyerek endekse pozitif katkı yapabilir. (Takvim)

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