Borsa yatırımcıları dikkat: Bilançoyu takip et kazan

Salgın sonrası özellikle Haziran'da başlayan toparlanma, V tipi olarak sürüyor. Birçok sektörde hem üretim hem de satışlar açısından canlanma hızla sürerken; büyümenin öncü göstergeleri olan sanayi üretimi, kapasite kullanımı, tüketici ve reel sektör güven endeksleri gibi göstergeler de yükselen bir grafik çiziyor.