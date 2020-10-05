Almanların “Utanç Havalimanı” inşaatı sonunda tamamlandı! Dünyada alay konusu olmuştu

Hem dünyada hem de Türkiye içinden çeşitli karşı çıkmalara rağmen finansal engel çıkarmalara rağmen 4 yılda tamamlanan ve toplam 10 milyar Euro'ya mal olana İstanbul Havalimanı havacılık sektöründe dünyanın en önemli projeleri arasında yer almayı başardı. Almanya'da yapımına 2006 yılında başlanan ve 2011 yılında bitirilmesi planlanan Berlin Brandenburg Havalimanı ise 5 kez ertelendikten sonra 31 Ekim tarihinde açılışı gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz günlerde basın lansmanı yapılan Brandenburg Havalimanı 31 Ekim 2020 tarihinde resmi açılışını yapacağını duyurdu. Son aşama hazırlıklarının devam ettiği Brandenburg Havalimanı'nda günde bin figüran yolcu ve 450 personelle denemeler sürdürülüyor. Denemeler için 10 bin figüran yolcu ve 8 bin bagaj kullanılarak eksikler gideriliyor.

İstanbul Havalimanının üçte biri büyüklüğünde olmasına rağmen tam 14 yılda bitirilebilen ve normal maliyetinden daha fazla bir bütçeyi ek maliyet olarak harcayarak açmayı hazır hale getirdi. Berlin Brandenburg Havalimanı inşaatı 15 yıllık bir planlamanın ardından 2006 yılında başlanmıştı. Projenin ilk olarak 2011 yılında tamamlanması planlanıyordu. Ancak yapımda ortaya çıkan teknik aksaklıklar ve yolsuzluk skandalları açılışın 9 yıl gecikmesine neden oldu. Açılışı tam 5 kez ertelendi. Yaşanan sorunlar nedeniyle 2.6 milyar Euro harcanması planlanan havalimanı için yıllar içinde toplamda 6 milyar Euro harcandı. Bu haliyle proje tam 3,4 milyar Euro ek maliyetle bitirebildi. Havalimanı açıldığı haliyle yıllık 27 milyon yolcuya hizmet verecek. Ancak ihtiyaç halinde bunun 45 milyona çıkarılması için projeler bulunuyor.