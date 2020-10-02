Otomobil satışları yıllık yüzde 101,9 arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği, 2020 Eylül ayı Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı verilerini paylaştı.

Buna göre, ilk 9 ayık dönemde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 75,5 artarak 493 bin 621 adet olarak gerçekleşti.