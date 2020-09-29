Hazine ve Maliye Bakanlığı 53 sözleşmeli personel alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 53 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Giriş sınavı başvuruları, 5 Ekim'de başlayacak ve 16 Ekim mesai bitimine kadar Bakanlığın (www.hmb.gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Sınav, Ankara'da ve sözlü usulle yapılacak. Adaylar, her bir pozisyon için KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanacak ve kontenjan sayısının en fazla dört katı aday giriş sınavına çağırılacak. Her pozisyon için en yüksek puandan başlamak üzere yapılan başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday asıl, bunun en fazla yarısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecek.