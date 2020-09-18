Emekli olmak milyonlarca kişinin hayalinde yer alıyor. Bu anlamda erken emekli olmak ve nasıl emekli olunura yönelik sorular sıkça araştırılıyor. Sayfamızda sürekli olarak emekli vatandaşlarımıza bilgi vermek için gayret gösteriyoruz. Çalışmadan emeklilik mümkün mü? En fazla merak edilen sorular arasında geliyor. İsteğe bağlı sigortalılık çalışmadan emekli olma imkânı sunar ve bu durumdaki kişiler için önemli bir fırsattır. Bunun için yapmanız gereken, SGK'ya gitmeden https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ bağlantı linkine tıklayarak bu işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Linke tıkladığınız zaman açılan sayfada istenen; cinsiyet, doğum tarihi ve sigorta başlangıcı gibi kişisel bilgilerinizi girdikten sonra sorgulama işleminin sonucunu görebilirsiniz.

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN 3600 GÜNDEN EMEKLİLİK HESABI!

Bunun için yapmanız gereken, SGK'ya gitmeden https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ bağlantı linkine tıklayarak bu işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Linke tıkladığınız zaman açılan sayfada istenen; cinsiyet, doğum tarihi ve sigorta başlangıcı gibi kişsel bilgilerinizi girdikten sonra sorgulama işleminin sonucunu görebilirsiniz.