Emekli olmak isteyenlere müjdeli haber geldi! SGK-SSK hak tanıdı! 15 yılda kadın-erkek 3600 gün primiyle erken emekli olabilir!
Emeklilik hayali kuranların sorguladıkları 3600 günden emekli olmak ile ilgili en çok dikkat edilmesi gereken kişinin sigorta girişidir. Ayrıca kadın ve erkek çalışanda değişiklik gösterir. SSK'dan 15 yıl ve 3600 prim günü üzerinden emekli olmak isteyenler için şartlar nelerdir? Erken emeklilik için sigortalı çalışanların bazı şartları taşımaları gerekmektedir. Öncelikle SGK veya Bağkur'dan erken emekli olabilmek için için üç şartın yerine gelmesi gerekir. Peki bu şartlar neler? 2020 erken emekli olmak için neler yapılması gerekir? Nasıl emekli olurum? SSK(4A), BAĞ-KUR(4B), Emekli Sandığı(4C) ve diğer sigorta kapsamında olan kadın ve erkeklerin yaş haddinden emekli olabilmeleri için öncelikle sigorta başlangıcı 08.09.1999 tarihinde ve öncesinde, 3600 prim gününü tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Emekli olmak milyonlarca kişinin hayalinde yer alıyor. Bu anlamda erken emekli olmak ve nasıl emekli olunura yönelik sorular sıkça araştırılıyor. Sayfamızda sürekli olarak emekli vatandaşlarımıza bilgi vermek için gayret gösteriyoruz. Çalışmadan emeklilik mümkün mü? En fazla merak edilen sorular arasında geliyor. İsteğe bağlı sigortalılık çalışmadan emekli olma imkânı sunar ve bu durumdaki kişiler için önemli bir fırsattır. Bunun için yapmanız gereken, SGK'ya gitmeden https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ bağlantı linkine tıklayarak bu işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Linke tıkladığınız zaman açılan sayfada istenen; cinsiyet, doğum tarihi ve sigorta başlangıcı gibi kişisel bilgilerinizi girdikten sonra sorgulama işleminin sonucunu görebilirsiniz.
ERKEN EMEKLİLİK İÇİN 3600 GÜNDEN EMEKLİLİK HESABI!
Bunun için yapmanız gereken, SGK'ya gitmeden https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ bağlantı linkine tıklayarak bu işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Linke tıkladığınız zaman açılan sayfada istenen; cinsiyet, doğum tarihi ve sigorta başlangıcı gibi kişsel bilgilerinizi girdikten sonra sorgulama işleminin sonucunu görebilirsiniz.
YAŞTAN EMEKLİLİK
Kısmi emeklilik olarak bilinen yaştan emekli olabilmek için belirli bir prim gününün, sigortalılık süresinin ve yaşın doldurulması gerekmektedir. 3600, 4500 ve 5400 prim günü ile ya��tan emekli olabilirsiniz. İlk sigorta başlangıç tarihinden itibaren 15 yıl ve 3600 günü tamamlamış olanlar için yaş şartları şöyledir;
- 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında,
- 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 57 yaşında,
- 3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 58 yaşında,
- 24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında yerine getirenler 59 yaşında,
- 24.05.2014 tarihinden sonra yerine getirenler 60 yaşında.
Kadınlarda ise;
- 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 52 yaşında,
- 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 54 yaşında,
- 3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında,
- 24.05.2011 tarihinden sonra yerine getirenler 58 yaşında emekli olabiliyor.
EVLAT EDİNMİŞ KADINLARIN BORÇLANMASI
Evlat edinen kadınlar da doğum borçlanması yaparak erken emekli olabiliyor. Sigortalı olarak çalışan kadınlar 2 yaşından küçük olmak şartıyla evlat edindikleri çocuklar üzerinden erken emeklilik hakkına sahip olabiliyorlar. Borçlanma çocukların evlat edinildiği tarihten itibaren başlıyor. Diğer şekilde ise yine doğum yaptıktan sonra çocuğunu başka bir aileye veren kadınlar da doğum borçlanması yapabiliyorlar. Çocuğunu başka ailelere evlatlık olarak veren kadınların doğum borçlanma süresi ise yalnızca 6 ay olarak belirlenmiştir.
Örnek Hesap
05.10.1958 doğumlu Bay (A) ilk sigortalılığını 15.07.1987'de yaptırabildi. 1997'ye kadar çalıştı, 3.600 günü var. 15 yıllık sigortalılık süresini 15.07. 2002'de tamamladı. 3.600 günü ise 15.07.1997'de doldurarak ikinci şartı da geçmiş oldu. 55 yaşına ise 05.10.2013'te bastı. Bu durumda üçüncü şart da yerine gelmiş oluyor. Son şartın gerçekleştiği tarih tablo 59 yaşına tekabül ediyor. Bu durumda Bay (A) 05.10.2017'de emekli olabilir.
Emekli Olmak için Çalışmaya Gerek Yok
3.600 gün prim şartını tamamlamak için çalışmak gerekmiyor. Erkekler sigortadan sonra yaptıkları askerlikleri kadınlar ise 3 doğumu borçlanabilir. Böylece erkekler 540 gün, kadınlar 2.160 gün kazanabilir.
Bu Tarihe Çok Dikkat!
Eğer kişinin sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra ise 3600 prim gününden emekli olmaları bir işlerine yaramaz. Ancak, 3600 gün şartı, 08.09.1999'dan sonra işe girenler için 4500, 01.05.2008 gününden sonra işe girenler için 5400 olarak uygulanır
Kadınlar İçin 3600 Günden Emeklilik Şartları
3600 günden emeklilik için kadınlara koşullar sunulurken, 15 yıllık sigorta kapsamı süresini doldurmuş olunması zorunlu tutulur. Kadınlar için 3600 günden emeklilik şartları, şu şekilde sıralanır:
15 senelik sigorta süresi tamamlanmalıdır.
Çalışma süresinde 3600 günlük prim ödenmiş olmalıdır.
08.09.1999 tarihinden itibaren sigorta süresi başlamış olmalıdır.
Kadınlarda, 52 yaşında emekli olacaklar, 24.05.2002 tarihinde sigorta süresi başlatılanlardır.
Kadınlarda, 54 yaşında emekli olacaklar, 24.05.2005 tarihinde sigorta süresi başlayanlardır.
Kadınlarda, 56 yaşında emekli olacaklar, 24.05.2008 tarihinde sigorta süresi başlayan kişilerdir.
Bu şartlara sahip olan kadın çalışanların 3600 günden emeklilik koşulları yukarıda belirtildiği gibi sıralanmaktadır. Erkeklerin emeklilik için uyması gereken şartları ve maaşlar hakkında detaylı bilgileri, alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.
Erkekler İçin 3600 Günden Emeklilik Şartları
3600 günden emeklilik için erkeklere koşullar sunulurken, 15 yıllık sigorta sürecini tamamlamış olmak, devlet tarafından zorunlu tutulur. Erkekler için 3600 günden emeklilik şartları, şu şekilde sıralanır:
15 yıllık sigorta süreci tamamlanmalıdır.
Çalışma süresince 3600 günlük prim ödemesi yapılmalıdır.
56 yaşında emekli olacaklar, 24.05.2002 tarihinde sigorta başlangıcı yaptıranlardır.
58 yaşında emekli olmak için 24.05.2008 tarihinde sigorta başlangıcı yapılır.
60 yaşında emekli olmak için 24.05.2014 tarihinde sigorta başlangıcı yapılır.
Bu şartları sağlayan erkek çalışanlar, yukarıda verilen yaş sınırlarında emekli olurlar. Çalışanların, 3600 gün üzerinden emekli olabilmeleri için dahil olmaları gereken sigorta kapsamları ve maaş ücretleri hakkında detayları, alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.
3600 Günden Emeklilik İçin Sigorta Kapsamı
3600 günlük emeklilik sigorta kapsamları, devlet tarafından belirlenir. 3600 günlük prim ödemesi ile emekli olmak isteyenler, devletin belirlediği sigorta uygulamaları içerisinde yer almalıdır. 3600 günden emeklilik için belirlenen sigorta kapsamları, şu şekilde sıralanır:
SSK(4A) kapsamında olanlar, 3600 günden emeklilik uygulamasına dahil olurlar.
Emekli Sandığı (4C) kapsamında olanlar, 3600 günden emeklilik uygulamasına dahil olurlar.
BAĞ-KUR (4B) kapsamında olanlar, 3600 günden emeklilik uygulamasına dahil olurlar.
Sigorta kapsamları, yukarıda bulunan koşulları sağlayan kişiler, 3600 gün boyunca
primleri ödemiş ise emeklilik olanağından yararlanırlar. 3600 günden emeklilik şartlarını tamamlayanların alacakları maaş tutarları hakkında bilgileri, alt başlıktan öğrenebilirsiniz.