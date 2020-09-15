Resmi Gazete'de yayımlandı! 1000 metrekareden küçük imar adalarında plan değişikliği yapılamayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca imar planı değişikliklerinden kaynaklı değer artışının kamuya döndürülmesine yönelik usul ve esasların belirlendiği "İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kurum ve kuruluşların, meslek odalarının ve üniversitelerin görüşleri alınarak hazırlanan yönetmelikle 20 Şubat 2020'de yürürlüğe giren, plan değişikliklerinden kaynaklı değer artışının kamuya kazandırılmasını sağlayan İmar Kanunu hükmü doğrultusundaki usul ve esaslar belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle uygulama imar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelecek değer artışının değer artış payı olarak kamuya kazandırılmasında bu payın kapsamı, tespiti, kesinleşmesi, ödenmesi ve dağıtımına ilişkin iş ve işlemler ile diğer iş ve işlemler düzenlendi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, yapılan düzenlemelerle bundan sonra parsel bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu ve kat adedini artıran plan değişiklikleri yapılamayacak. Parsel bazında yürürlükteki imar planının koşullarını değiştirmemek kaydıyla sadece fonksiyon değişikliği yapılabilecek ve bu değer artışına tabi olacak.

Böylelikle parsel bazındaki plan değişiklikleri sonucunda plan bütününden bağımsız, donatı alanları olmayan, şehir estetiğine uymayan, insan ölçeğini gözetmeyen mekan kalitesi düşük yapılaşmaların da önüne geçilmesi hedefleniyor.