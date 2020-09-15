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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş "koronavirüs tedbiri" mesajı

, "Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek ağustosta 28,2 milyar TL fazla verdi" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.09.2020 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş koronavirüs tedbiri mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından önemli bir açıklama yaptı.

Bakan Berat Albayrak, "Olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldık. Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek ağustosta 28,2 milyar TL fazla verdi. Bütçe disiplinini korumak evet; ama gereken zamanda gereken adımları atmaktan çekinmeyiz" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan flaş koronavirüs tedbiri mesajı HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN FLAŞ "KORONAVİRÜS TEDBİRİ" MESAJI

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