3600 ek gösterge son durum nedir? 2020'de 3600 ek gösterge çıkacak mı? Polis, hemşire, öğretmen...

3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge ile memur aylık maaşları, emekli maaşları ve ikramiyelerde artış yaşanacak. 3600 ek göstergenin çıkmasını bekleyen memurlar, konu ile ilgili son gelişmeleri araştırıyor. 3600 ek gösterge ile ilgili son açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelmişti. Peki, 3600 ek gösterge son durum nedir? 2020'de 3600 ek gösterge çıkacak mı? İşte merak edilenler...

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM NEDİR?

3600 ek gösterge konusunda son açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Soylu ""Sayın Cumhurbaşkanımız hem partimizin Merkez Yönetim Kurulu'ndaki toplantıdan sonra Sayın Ömer Çelik'e açıklattırdı. Cumhurbaşkanımız, başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanımıza talimat verdi. Bu konuda topyekün bir çalışma yapılıyor. 'Artık bu konuyu bitirelim, bir daha bu konuyu gündeme getirmeyelim.' dendi. Şimdi, o konu üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde değerlendirilmektedir, çalışılmaktadır." diye belirtti.