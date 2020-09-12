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Son dakika: Bakan Pekcan müjdeyi verdi! Ve kabulüne başlandı

Son dakika haberine göre, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Sağlanan ilave teşviklerle birlikte İhtisas Serbest Bölgelerimizin yasal altyapı çalışmaları tamamlanırken, yatırım projelerinin değerlendirilmesine ve İstanbul İhtisas Serbest Bölgesinde faaliyet göstermek isteyen firmaların bölgeye kabulüne başlandı." açıklamasında bulundu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.09.2020
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Son dakika: Bakan Pekcan müjdeyi verdi! Ve kabulüne başlandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Sağlanan ilave teşviklerle birlikte İhtisas Serbest Bölgelerimizin yasal altyapı çalışmaları tamamlanırken, yatırım projelerinin değerlendirilmesine ve İstanbul İhtisas Serbest Bölgesinde faaliyet göstermek isteyen firmaların bölgeye kabulüne başlandı." açıklamasında bulundu.

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