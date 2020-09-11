İspanya artık yeni stratejik ortak! Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi de kuruldu

Türkiye, İspanya'nın tekstil ve konfeksiyon ithalatında Çin'den sonra ikinci sırada. Ayrıca, İspanya'nın Çin ve ABD'den sonra Avrupa Birliği dışındaki en büyük üçüncü tedarikçisi Türkiye oldu. Türkiye ise İspanya'nın ABD, Fas ve Çin'den sonra AB ülkeleri dışındaki en büyük dördüncü ihracat pazarı.

Türkiye'nin başlıca ihraç ürünleri, demiryolu veya tramvay vagonları dışındaki araçlar ve bunların parça ve aksesuarları. Ayrıca giyim eşyası ve aksesuarı, demir ve çelik, makine, mekanik aletler de ana ihraç kalemleri. Başlıca ithal ürünler ise otomobil, plastik mamulleri, elektrikli makineler, makine ve mekanik aletler.