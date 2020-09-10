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Son dakika: İşsizlik rakamları açıklandı!

genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 152 bin kişi azalarak 4 milyon 101 bin kişi oldu.  oranı 0,4 puanlık artış ile %13,4 seviyesinde gerçekleşti. dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık artış ile %15,9 oldu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.09.2020 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020
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Son dakika: İşsizlik rakamları açıklandı!

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 152 bin kişi azalarak 4 milyon 101 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,4 puanlık artış ile %13,4 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık artış ile %15,9 oldu.

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