Farkında olmadan servet taşıyor olabilirsiniz! Cebinizde 100 TL varsa hemen kontrol edin
Özel bir pamuk, keten ve bir takım kimyasal maddelerin bir araya getirilmesi ile üretilen para, insanların hayatını sürdürebilmesi için önemli bir araçtır. Ülkelerin merkez bankaları tarafından darphanelerde basılan paralar, bazen hatalı şekilde piyasaya sürülebiliyor. Geçtiğimiz günlerde Mersin'in Toros ilçesinde ikamet eden bir vatandaşın eline geçen hatalı basım 100 TL sosyal medyada çok konuşulmuştu. Şimdi ise Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde balıkçılık yapan Tuncay Yazgan, hatalı basım 100 lirayı satışa çıkardı.
Hatalı basım 100 lira servet değerinde görülüyor. Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Yusuf Karakuş, elindeki hatalı basım 100 lirayla çok konuşulmuştu. Aynı şekilde Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde balıkçılık yapan Tuncay Yazgan, hatalı basım 100 liralık banknotu koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek satışa çıkardı.
İlçede balıkçılık yapan Tuncay Yazgan, yaptığı açıklamada, elindeki paralar arasında ön yüz sağ üst köşedeki 100 rakamının bir sıfırı eksik olan banknot gördüğünü söyledi.
Yazgan, paranın sahte olduğunu düşündüğünü ancak daha sonra baskı hatası olduğunu öğrendiğini belirterek, "Parayı satıp oğluma bir araba almak istiyorum. İnternette araştırdım, 50 lira baskı hatalı paranın 75 bin liraya satışa çıkarıldığını gördüm. Ben de isteyene 100 bin liraya satmayı düşünüyorum. Satabilirsem bu parayla oğluma araba almayı düşünüyorum." diye konuştu.
HATALI BASIM 100 VE 50 LİRAYI KOLEKSİYONERLER İÇİN SATIŞA ÇIKARDI
Yozgat'ta yaşayan Ekrem Ceylan, bir banka ATM'sinin verdiği hatalı basılmış 100 ve 50 liralık banknotu, koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek satışa çıkardı.
Ekmek fırınında işçi olarak çalışan Ceylan, yaptığı açıklamada, banka ATM'sinden çektiği bir miktar paranın arasında hatalı basım 100 liralık banknotu fark ettiğini söyledi.
Paranın sahte olduğunu düşünerek banka görevlilerine gösterdiğini belirten Ceylan, "Sahte olmadığını öğrendim. İki gün sonra yine aynı bankamatikten para çektiğimde bu defa da hatalı basım 50 liralık banknot çıktı. Bunu da bakkala gösterdim, cihazla bakıp sahte olmadığını söyledi. Biraz araştırdığımda bunların koleksiyon değerinin olduğunu söylediler. " diye konuştu.
Ceylan, nişanlı olduğunu yakın zamanda da düğün yapacağını ifade ederek, "Bu paraları koleksiyonculara satabilirsem düğün masraflarımı karşılayacağım. İki hatalı basım banknota 50 bin lira istiyorum. Satamazsam da bunları hatıra olarak saklayacağım." dedi.
HATALI BANKNOTU, 150 BİN TL'YE SATIYOR
Mardin'de yaşayan Mehmet Alihansoy (27), basım hatasından dolayı sağ üst köşesinde '100' yerine '10' yazan ve bazı yerlerinde de eksiklik olan banknotu, 150 bin TL'ye satışa çıkardı.
Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde market işleten Mehmet Alihansoy, televizyon izlerken 'hatalı basılmış 50 TL'sine 75 bin TL teklif edildi' haberini izledikten sonra kendisinde de olabilir diye çekmecesindeki paraları tek tek kontrol etti. Alihansoy, 100 TL'lik bir banknotun hatalı basıldığını, '100' yerine '10' yazıldığını ve bazı yerlerinde de eksiklik olduğunu fark etti. Paranın sahte olup olmadığını da kontrol eden ve gerçek olduğunu gören Alihansoy sevince boğuldu. Koleksiyonerlerden gelecek cazip teklifleri bekleyen Alihansoy, 100 TL'lik banknotunun değerinin en az 150 bin TL olduğunu belirterek, o fiyatı verene satmayı düşünüyor.
'50 TL 75 BİN TL EDİYORSA BENİM 100 TL 150 BİN TL EDER'
100 TL'yi özenle saklayan Alihansoy, parayı bulduğunda şok olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"50 TL'lik banknot haberini izleyip bu parayı bulunca çok şaşırdım. Belki bende de olur düşüncesiyle çekmeceme bakmıştım. Bulunca şok oldum. Koleksiyonerleri bekliyorum. Belki bazılarının işine yarar. İyi bir fiyatta anlaşırsak satmayı düşünüyorum. Yani 50 TL, 75 bin TL yaptığına göre bu 100 TL'nin de en az 150 bin TL yapması gerekiyor diye düşünüyorum."