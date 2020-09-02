Formula 1, Türkiye ekonomisine 100 milyon dolar katkı sağlayacak

Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020'nin tüm Türkiye'de büyük heyecan ve ilgi yarattığını söyleyen Vural Ak, "Formula 1'i ülkemize geri getirme görevi bize verildikten sonra üzerimize düşen finansal ve operasyonel tüm görevleri eksiksiz yerine getirerek anlaşmayı tamamladık. Dünya böylesine zorlu bir yıl geçirirken devletimize yük olmadan bu büyüklükte bir organizasyonu ülkemize kazandırdığımız için gururlu ve mutluyuz" dedi. Intercity İstanbul Park olarak Formula 1'i geri getirmek için maddi-manevi çok çaba harcadıklarını ifade eden Ak, "Bu projeyi bir kâr beklentisi olmadan tamamen ülkemizin tanıtımı ve prestiji için Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve yönetiminde yürütüyoruz. Bu sebeple, vatandaşlarımızdan gelen geri bildirimleri de dikkate alarak, Formula 1 yönetimini ikna edip bilet fiyatlarını, herkes için ulaşılabilir bir rakam olarak belirledik. Intercity'nin kuruluşunun 30'uncu yılı onuruna pistin belirli noktaları için fiyat günlük 30 TL. Sadece 90 TL ödeyerek 3 gün boyunca hem Formula 1 heyecanını, hem de katılımcılar için hazırladığımız diğer sürprizleri deneyimleyecekler. Gelecek hafta içerisinde biletleri satışa çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.