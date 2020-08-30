Son dakika haberi | Otomobil alımında ÖTV oranı ve matrahı değişti! İşte detaylar...

SON DAKİKA HABERİ: Otomotivde ÖTV değişikliğini içeren karar resmi gazetede yayımlandı. Buna göre; 1600 motora kadar olan araçlarda ÖTV oranı aynı kaldı ancak matrah değişti. Özel tüketim vergisi matrahı 70 bin liraya kadar olan araçlarda matrah 85 bin liraya çıktı.

ÖTV oranı yüzde 45 olarak korundu. ÖTV matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL olan araclarda matrah 85 bin ile 130 bin TL arasında çıktı.

