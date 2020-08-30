Lise öğrencilerine burs veren kurumlar 2020 açıklandı mı? Lise burs başvuruları nereden yapılır?
Lise öğrencilerine burs veren kurumlar 2020 açıklandı mı? 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yaklaşırken milyonlarca öğrencinin gündeminde burs başvuruları yer alıyor. Birçok kurum öğrencilere öğrenim hayatında destek olmak amacıyla burs imkanı sağlıyor. Lise öğrencileri burs başvurularını yapmak için araştırma yapmaya başladı. Peki, Lise öğrencilerine burs veren kurumlar 2020 açıklandı mı? Lise burs başvuruları nereden yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...
Lise öğrencilerine burs veren kurumlar 2020 açıklandı mı? Lise burs başvuruları nereden yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenim hayatlarını sürdürürken ekonomik olarak destek almak isteyen öğrenciler için burs imkanları sağlanıyor. Vakıf ve kurumların sağladığı imkanlardan yararlanmak isteyen milyonlarca öğrenci başvuru yapabileceği adresleri sorguluyor. Peki, Lise öğrencilerine burs veren kurumlar 2020 açıklandı mı? Lise burs başvuruları nereden yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Vakıflar Genel Müdürlüğü, binlerce öğrencinin başvurduğu kurumların başında geliyor. Kurum sadece üniversite öğrencilerine değil, aynı zamanda lise öğrencilerine de burs veriyor. Bu kurumun öncelik verdiği öğrenciler arasında anne veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz olan kişiler bulunuyor.
KREDİ YURTLAR KURUMU
Kredi Yurtlar Kurumu'nda öğrencilerin en çok tercih ettiği kurumlardan bir tanesi. KYK olarak da adlandırılan kurumdan burs ya da kredi alınabiliyor. Başvuruların Ekim ayında başlaması bekleniyor.
POLİS EŞLERİ DERNEĞİ
Sadece polis çocuklarının yararlanabileceği burslar, yılda bir defa, toplu olarak öğrencilere yatırılmaktadır. Başvurular ortalama Ekim ayları gibi başlamakta olup, sonuçların açıklanmasının ardından öğrencilere Ocak ayında toplu olarak yatırılmaktadır.
TÜRK EĞİTİM VAKFI BURSU
Türk Eğitim Vakfı da burs veren kurumlar arasında bulunuyor. TEV olarak da adlandırılan kurum, Orta Öğretim, Üniversite, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine burs vermektedir. Hem yurt hem de nakdi yardım veren kurumun başvuruları Ağustos ayında başlıyor.
TOPLUM GÖNÜLLÜLER VAKFI
Toplum Gönüllüleri Vakfı karşılıksız burs vereceği öğrecilerden öncelikli olarak haftada en az 4 saat toplumsal sorumluluk projelerinden yer almalarını istiyor. İkinci şart olarak ise vakıf, bursun devamlılığı için öğrencilerden akademik başarı devamlılığı talep ediyor.
VEHBİ KOÇ VAKFI
Vehbi Koç Vakfı üniversite öğrencilerine en yüksek burs miktarını veren vakıf olarak biliniyor. Meslek Lisesi Meleket Meselesi Projesi dahil 10 bin öğrenciye burs vermeyi hedefliyor.