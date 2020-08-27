Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ödeme takvimi açıklandı mı? 2020 Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
Son dakika... Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan vatandaşlar, Ağustos ayı ödeme takvimini araştırıyor. Ağustos ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde ödemelerin yapılacağı takvim yeniden gündeme geldi. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, kısa çalışma ödeneği ödeme takvimi açıklandı mı? 2020 Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte cevaplar...
Kısa çalışma ödeneğinde son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ağustos ayı ödemelerini bekleyen vatandaşlar, kısa çalışma ödeneğinin hangi tarihte yatacağı konusunda araştırmalara başladı. Koronavirüs salgını sonrası şartları kolaylaştırılan ve milyonlarca çalışanı rahatlatan kısa çalışma ödeneğinin ne zaman biteceği de en çok merak edilenler arasında. Peki, kısa çalışma ödeneği ödeme takvimi açıklandı mı? 2020 Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Ağustos ayı kısa çalışma ödeneğinin hangi tarihlerde hesaplara yatırılacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ödemelerin eylül ayıın ilk haftalarında yapılması bekleniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tarih duyurulduğunda ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile fesih kısıtı, nakdi ücret desteği ve mevcut faydalananlar için kısa çalışma ödeneğininin 1 ay süreyle uzatıldığını duyurmuştu. Buna göre kısa çalışma ödemeleri ağustos ayı ödemeleri ile sona erecek. Eylül ayı ödemelerinin yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Kısa çalışma ödeneğinin 1 ay daha uzatılmasıyla ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan kararda ise şu ifadeler yer aldı:
* 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay uzatılmıştır.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez.
Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.
Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.
Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi "18-Kısa Çalışma Ödeneği" olarak bildirilir.
Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.
Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.
Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.