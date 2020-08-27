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Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın ilk görüntüleri ortaya çıktı!

ve , katıldığı bir televizyon programında keşfedilen doğal gazdan alınan numunelerle yapılan denemeleri ilk kez paylaştı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.08.2020 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020
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Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın ilk görüntüleri ortaya çıktı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazla ilgili merak edilenleri yanıtladı. Karadeniz'de keşfedilen doğal gazdan alınan numunelerle laboratuvarda yapılan denemeler ilk kez ekranlarında yayınlandı.

Bakan Dönmez yaptığı açıklamada, "Bu görüntüler muhtemelen ilk denemeler. Şu anda Karadeniz'deki ilk gaz görüntüsünü görüyoruz. Karadeniz gazının laboratuvarda yapılan testleri görüyorsunuz. Burada da seviniliyor. Laboratuvardaki ilk bulgular da büyük sevinç kaynağı. Çok heyecanlandık bu haber geldiğinde. Birkaç kez arkadaşları ayrıntılı bir şekilde dinledik. Anlatıldı biz de Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştık. Gözlerimizin dolduğu anlar oldu. Yıllarca arıyoruz. Türkiye'nin bir hayali neticede. Hayalimizi sorduklarında 'Enerjide dışa bağımlılığı azalttığımız gün, en mutlu olduğum gündür' diyordum. İnşallah devamı gelir." ifadelerini kullandı.

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