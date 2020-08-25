Son dakika: Normalleşen işverene 1103 lira prim desteği





BAŞVURU EKRANI AÇILIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu 1 Ağustos itibariyle yürürlüğe giren düzenleme kapsamında normalleşme desteği tanımlama ekranını bugün açıyor. Ağustos ayında çalışmaya devam eden sigortalılar için SGK prim belgeleri 1-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ay süreyle prim desteği sağlanacak. Buna göre, kısa çalışmaya tabi tutulan ve ücretsiz izne çıkartılan işçiler için işçi başına aylık 1103,63 liraya kadar prim desteği verilecek. Prim desteği olarak hesaplanan tutar, işverenin SGK'ya ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilecek. Normalleşme desteği Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sektörel veya tüm sektörleri kapsayacak şekilde 6 aya kadar uzatılabilecek. Çalışanların ücretlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından kesilen sosyal güvenlik primlerinin işçi ve işveren payları, üç ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Normalleşme desteği kapsamında yapılacak maksimum ödemenin 12 milyar liraya ulaşması bekleniyor.