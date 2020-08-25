Akkuyu NGS’nin buhar jeneratörleri Türkiye'ye doğru yola çıktı | 355 ton ağırlığında...

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk güç ünitesinin ilk buhar jeneratörleri Türkiye'ye geliyor.



Buhar jeneratörlerinin yüklemesi, Atommash fabrikasında gerçekleştirilen bir etkinliğin ardından yapıldı. Etkinliğe, Atomenergomash A.Ş.'nin Genel Müdürü Andrey Nikipelov ve Rostov Bölgesi Valisi Vasiliy Golubev'in de aralarında bulunduğu pek çok isim katıldı. Rostov Bölgesi Valisi Vasiliy Golubev, Rusya'nın nükleer enerjide 75'inci yılını kutladığını hatırlatarak, "Atommash bugün ülkenin nükleer endüstrisinin 75. yıldönümüne değerli bir hediye sundu. Atommash, bir zamanlar tüm ülke tarafından inşa edilmiş, şimdi de dinamik bir şekilde yükselmekte olan, üretimi aktif olarak modernize eden, ürün yelpazesini ve tedarik coğrafyasını genişleten bir kuruluştur. Rostov bölgemizde üretilen benzersiz ekipman rekabetçidir ve küresel pazarda talep görmektedir. Bu da 'uluslararası iş birliği ve ihracat' adı altındaki ulusal projenin hedeflerini tam olarak karşılıyor" dedi.

Atomenergomash A.Ş. Genel Müdürü Andrey Nikipelov da, "Bugün, Atomenergomash'ın bir diğer yurtdışı projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali için büyük boyutlu ekipman sevkiyatına başladık. 2020 yılında Atommash'da, Sovyet döneminde benzeri görülmemiş bir hızda, reaktör gövdeleri ve buhar jeneratörlerinin sevkiyatı yapılıyor. Bu yıl Rusya, Hindistan, Bangladeş ve Türkiye'deki müşterilere toplam 3 reaktör gövdesi ve 17 buhar jeneratörü gidiyor. Ürettiğimiz ekipmanlar altı kıtadan üçünde halihazırda çalışıyor veya kurulması planlanıyor. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralinde kullanılacak olan ilk buhar jeneratörlerinin bugün yapılan sevkiyatı, Atomenergomash'ın nükleer enerji santrallerinin güvenli çalışması için küresel güvenilir ekipman tedarikçisi olarak konumunu güçlendirmeye yönelik attığı bir diğer adımıdır" diye konuştu.