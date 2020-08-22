İş dünyasından Fatih açıklaması! Doğal gaz...

Bu açığı vermedikleri bir ekonomik düzlemin, öz güvenle daha dinamik yatırım kararları alma açısından kendilerini ciddi anlamda destekleyeceğini aktaran Danışman, şu açıklamalarda bulundu:

"Ülkelerin bir şekilde dışarıya olan bağımlılıkları onların gerçek anlamda siyasal bağımsızlıklarını dahi etkileyen özelliklere sebep olabilmektedir. Modern zamanlarda, iletişimin, bilişim ve etkileşimin son derece geçişken olduğu ve endüstriyel karakterin adeta ortak platforma dönüştüğü bir düzlemde dahi, milli hesaplar her zaman yapılamaya devam edilmekte ve ülkeler kendi özel imkanlarını geliştirme ve onları diğerleri üzerinde bir baskı aracı olarak kullanmayı tercih etmeye devam etmektedir."