Son dakika: Altın fiyatları ve dolarda ‘müjde’ etkisi! Güç kaybediyorlar

BORSA İSTANBUL, DOLAR VE ALTIN HAREKETLENDİ

Başkan Erdoğan, "Cuma günü inşallah milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm ülkemize vermek suretiyle yeni bir dönemin açılacağına da inanıyorum" ifadelerini kullanması ile piyasalar hareketlendi.

Borsa İstanbul yaklaşık 3 yükseldi. Endeksteki enerji şirketlerinin kimisi tavan olurken, kimisi de yüzde 5 ile yüzde 10 arasında değişen prim yaptı. Bu şirketlerdeki prim sonraki günde de devam etti.