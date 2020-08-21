Son dakika: Altın fiyatları ve dolarda ‘müjde’ etkisi! Güç kaybediyorlar
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı 'Müjde' haberi öncesi altın fiyatları ve dolar kurunda gevşeme oldu. Dün 7.35 bandında seyreden dolar kuru bugün 'Müjde' açıklaması beklenirken 7.19 lira seviyelerine kadar çekildi. Gram altın fiyatları ise dolar kurundaki gevşemenin etkisiyle 461 lira bandından 450 liraya kadar düştü.
Başkan Erdoğan Ankara Sincan'da 400 milyon dolarlık yatırımla Kalyon Holding tarafından kurulan Türkiye'nin ilk yerli güneş paneli fabrikasının açılışında gündem yaratacak açıklamalar yaptı.
BORSA İSTANBUL, DOLAR VE ALTIN HAREKETLENDİ
Başkan Erdoğan, "Cuma günü inşallah milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm ülkemize vermek suretiyle yeni bir dönemin açılacağına da inanıyorum" ifadelerini kullanması ile piyasalar hareketlendi.
Borsa İstanbul yaklaşık 3 yükseldi. Endeksteki enerji şirketlerinin kimisi tavan olurken, kimisi de yüzde 5 ile yüzde 10 arasında değişen prim yaptı. Bu şirketlerdeki prim sonraki günde de devam etti.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından dolar kuru yüzde 2'yi aşan kayıpla 7.35 bandından sert düşerek 7.20 lira seviyelerine kadar çekildi. Dolar kurundaki düşüşle satıcılı seyreden gram altın fiyatlarında satışlar derinleşerek 451 lira seviyesine kadar geri çekilme yaşandı.
DOLAR DÜŞTÜ
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar kurunda bir miktar alım gözlendi. Gram altın fiyatları ise hem dolar kurundaki tepki alımlarının etkisiyle hem de ons tarafındaki hareketlere bağlı olarak 461 liraya yükseldi. Ancak Merkez Bankası hızlı bir kararla faiz açıklamasından hemen ardından reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için TL ve yabancı para zorunlu karşılık oranları artırıldı. 7.35'e kadar yükselen dolar kurunda Merkez Bankası'nın bu hamlesi sonrası yükseliş sınırlandı.
'Müjde' yaklaştıkça dolar kurunda ve gram altın fiyatlarında yön tekrar aşağı döndü ve bugün sabah saatlerinde dolar 7.19 seviyelerini gördü.
GRAM ALTINDA YÖNÜ DOLAR KURU VE ONS ALTIN BELİRLİYOR
Dolar kurundaki aşağı yönlü eğilim güvenli liman altına yaramadı. Gram altın fiyatları piyasa açılışı önce 'Müjde' açıklaması beklenirken 450 liraya kadar çekildi. Bilindiği üzere gram altın tarihi zirvesini ons altın tarafından esen rüzgarla 488 lira seviyesinde yapmıştı. Bu seviyenin görülmesinin ardından gram altında sert fiyat hareketleri gözlendi.
Altın fiyatlarının yukarı aşağı sert hareketler yapması altın yatırımcısının kafasını düşüş devam edecek mi yoksa tepki alımları güçlenecek mi sorusunun kurcalamasına neden oldu. Bunanla beraber son dakika gelişmeleri merak edinmeye başlandı. Yatırımcılar özellikle uzmanlardan altın yorumu ve analizlerini araştırıyor.