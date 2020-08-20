1 metreküp doğalgaz kaç lira? Bir metreküp doğalgaz fiyatı ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinin Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz bulduğuna yönelik iddiaları sonrasında vatandaşlar doğalgaz fiyatını araştırıyor. Peki, 1 metreküp doğalgaz kaç lira? Bir metreküp doğalgaz fiyatı ne kadar? Doğalgaz metreküp fiyatı hesaplama...

1 METREKÜP (M3) DOĞAL GAZ KAÇ TL ?

Aşağıdaki tabloda Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 1. kademe (0-100.000 Sm3 / yıl) konut aboneleri (serbest olmayan tüketiciler) için illere göre; doğal gaz metreküp fiyatları gösterilmiştir:

Abone grubu İstanbul Ankara Bursa Kocaeli İzmir

1. kademe konut abonesi 1,5225639968 TL 1,594353 TL 1,463525 TL 1,435691 TL 1,566279 TL