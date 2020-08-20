1 metreküp doğalgaz kaç lira? Bir metreküp doğalgaz fiyatı ne kadar? Doğalgaz metreküp fiyatı hesaplama...
1 metreküp doğalgaz kaç lira? Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz bulduğu iddiaları sonrasında vatandaşlar fiyat araştırması yapmaya başladı. Başkan Erdoğan'ın Cuma günü vereceği müjde ile ilgili çeşitli tahminler ortaya atılıyor. Peki, 1 metreküp doğalgaz kaç lira? Bir metreküp doğalgaz fiyatı ne kadar? Merak edilen detaylar haberimizde...
1 metreküp doğalgaz kaç lira? Bir metreküp doğalgaz fiyatı ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinin Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz bulduğuna yönelik iddiaları sonrasında vatandaşlar doğalgaz fiyatını araştırıyor. Peki, 1 metreküp doğalgaz kaç lira? Bir metreküp doğalgaz fiyatı ne kadar? Doğalgaz metreküp fiyatı hesaplama...
1 METREKÜP (M3) DOĞAL GAZ KAÇ TL ?
Aşağıdaki tabloda Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 1. kademe (0-100.000 Sm3 / yıl) konut aboneleri (serbest olmayan tüketiciler) için illere göre; doğal gaz metreküp fiyatları gösterilmiştir:
Abone grubu İstanbul Ankara Bursa Kocaeli İzmir
1. kademe konut abonesi 1,5225639968 TL 1,594353 TL 1,463525 TL 1,435691 TL 1,566279 TL
KARADENİZ DOĞALGAZ BULUNDU MU?
ABD'de yayın yapan Bloomberg, Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz bulduğunu iddia etti. Bir diğer yabancı yayın organı Euronews ise Türkiye'nin doğalgaz kaynağı keşfettiğini duyurdu.
DOĞALGAZ NEREDE BULUNDU?
Sosyal medyadaki iddialara göre bulunduğu iddia edilen doğalgaz yatağının Tuna-1 ve Kıyıköy'de olduğunu belirtiliyor. Türkiye'nin bir süredir Kıyıköy yakınlarında doğalgaz araması yaptığı biliniyordu. Trakya'daki Kırklareli'nin Kıyıköy bölgesinin açıklarında bir doğalgaz rezervi bulunduğu iddia ediliyor.
Bloomberg bu iddiayı paylaşırken, bulunduğu iddia edilen doğalgazın tam olarak nerede olduğu, derinliği veya çıkarmanın zorluğu gibi konularda bilgi verilmedi.