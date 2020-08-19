Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu listeden karşılanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobilin fabrikasının Bursa'da kurulacağını açıklamasının ardından, kentteki Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi, yerli otomobil üretimindeki teknik eleman ihtiyacını karşılamak için harekete geçti. Yapılan başvuruların Milli Eğitim Bakanlığı'nca kabul edilmesi, okul yönetimi ve öğrenciler tarafından heyecanla karşılandı. Atılan adımla birlikte, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında, Motorlu Araçlar alanının yanı sıra 'Elektrikli Araç Üretimi' bölümü de açıldı.



Otomotiv sektörüne ve özellikle de yerli otomobilde ihtiyaç duyulan teknik elemanların yetiştirileceği Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, bu yıl LGS sonucuna göre tercih yaparak, okulda okumaya hak kazanan 270 öğrenci, sınava tabi tutulacak. Sınavda başarılı olan öğrenciler, ilgili bölümlere yerleştirilecek. Okuldan mezun olan bazı öğrencilere ise başta yerli otomobil fabrikası olmak üzerine kentte bulunan büyük otomotiv firmaları ile yapılan anlaşmalar sayesinde, iş garantisi sağlanacak.



'YERLİ OTOMOBİL FABRİKASI OKULUMUZA İLGİYİ ARTTIRDI'

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Metin Sezer, "Geçmiş yıllara göre kıyasladığımız zaman ilgi çok fazla artmış durumda. Otomotiv ana sanayinin merkezi olan Bursa'da, meslek okullarımıza olan ilgi çok fazla. Buradaki etkenlerden bir tanesi de yerli elektrikli otomobil fabrikasının inşaatına Bursa'da başlanmış olması ve kısa bir sürede üretime başlayacak olması sebebiyle yüksek kapasitede istihdam gerçekleşecek. Orada çalışacak olan personel, okulumuz başta olmak üzere ilimizdeki ve diğer illerdeki meslek okulları tercih edilecek. Bakanlığımızın öncülüğünde mesleki ve teknik eğitimde güçlü bir paradigma değişimi yaşanmaktadır. Geçmiş yıllarda 'Bari meslek lisesinde okusun' mantığıyla gelen çocuklarımız vardı, şimdi ise ne istediğini bilen, üretken öğrenci ve bilinçli velilerimiz okulumuzu tercih etmektedir. Yüzde 8 seviyesine ulaşmış durumdayız. Gerek bakanlığımızın yanımızda olması, gerekse İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün iş birliği yaptığı protokoller sayesinde okulumuza olan ilgi artmış durumda. Yüksek puanlı çocuklarımız, ne istediğini bilen çocuklarımız tercih hakkını kazanmış durumdalar. Şimdi o öğrencilerin kayıtları devam ediyor" dedi.



'İL DIŞINDAKİ ÖĞRENCİLERDEN ÇOK FAZLA TALEP VAR'

Okula sınavla öğrenci alındığını belirten Sezer, "Böyle olması sebebiyle hiç açılmayan kız öğrenci yurdumuz bu yıl açılacak. Erkek öğrenci yurdumuzun kapasitesini artırmak zorunda kaldık. Sebebi de il dışından çok fazla tercih olması. Şu an ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. 270 öğrenci kapasiteli bir kontenjanımız vardı. Şu an tamamı dolmuş durumda" diye konuştu.



'ÖĞRENCİLERE MEZUN OLDUKTAN SONRA İŞ GARANTİSİ VERİYORUZ'

Okuldan mezun olan öğrencilerin istihdam garantisi olduğunu söyleyen Sezer, "Yapılan işbirliği protokolleri sayesinde ana üretici sanayilerinin daha öğretim hayatındayken staj dışında verdikleri gerek okul içerisindeki işbirlikleri, gerekse firma, sektör ve fabrika içerisindeki uygulamalı eğitimler sayesinde çocuklarımızın istihdam garantisi oluşuyor. Üniversite okumak isteyen öğrencilerin de kendi alanlarında üniversitede devam etme şansları var. Bunlarla ilgili de özel çalışma yürütüyoruz" dedi.



'AR-GE MEKEZİNİN OKULDA SEÇİLMESİ SEBEBİYLE YENİLİKÇİ PROJELER'

Otomotiv lisesinin öneminden bahseden Sezer, "Bakanlığımız ülke genelindeki 30 okulu Ar-Ge merkezi olarak belirledi. Bunlardan biri bizim okulumuz. Okulumuzun ana felsefesinde otomotiv sanayinin yenilikçi, girişimci ve birtakım çalışmalarda öncü olması beklenen bir felsefeyle kurulmuş bir okul. Adı otomotiv lisesi olarak geçen Türkiye'deki tek okuldur. Bu Ar-Ge merkezinin burada seçilmesiyle beraber farklı çalışmalara imza atacağız. Elektrikli otomobillerle ilgili yapılacak olan proje faaliyetlerinde de toplumun ihtiyacını karşılayacak yenilikçi çalışmalarla seri üretime yönelik çalışmalar sonuçlandırmış olacağız" diye konuştu.



'MOTORLU ARAÇLAR ALANIMI TÜRKİYE'DE İLK SIRADA YER ALIYOR'

Bursa'da meslek okulları arasında birinci sırada olduklarını belirten Sezer, "Motorlu araçlar alanımız, gelen öğrencilerin başarı sıralamasına göre Türkiye genelindeki kıyaslamada birinci sıraya oturmuş durumda. Otomotiv lisesinin motorlu alanlar dalının da sıralamada birinci olması kadar normal bir şey yoktur. Bu da bizim gurur kaynağımız oldu" ifadelerini kullandı.