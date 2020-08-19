19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli mesaj: Milli enerjide atılmış en büyük bağımsızlık adımıdır

Hazine ve Maliye Bakanı , Açılış Töreni'nin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan önemli bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "Bu bir başarıdır, bu milli enerjide atılmış en büyük BAĞIMSIZLIK adımıdır. Elhamdülillah" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.08.2020 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli mesaj: Milli enerjide atılmış en büyük bağımsızlık adımıdır

Bakan Albayrak, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan önemli bir mesaj paylaştı.

Bakan Berat Albayarak, açıklamasında "Köylerinde suyu, elektriği olmayan bir Türkiye tablosundan, BUGÜN güneş paneli üreten, üstelik milli enerji stratejisiyle kendi kendine yetebilen bir Türkiye tablosuna gelmek... Bu bir başarıdır, bu milli enerjide atılmış en büyük BAĞIMSIZLIK adımıdır. Elhamdülillah" ifadelerini kullandı.

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