Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli mesaj: Milli enerjide atılmış en büyük bağımsızlık adımıdır
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan önemli bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "Bu bir başarıdır, bu milli enerjide atılmış en büyük BAĞIMSIZLIK adımıdır. Elhamdülillah" dedi.
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Bakan Albayrak, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan önemli bir mesaj paylaştı.
Bakan Berat Albayarak, açıklamasında "Köylerinde suyu, elektriği olmayan bir Türkiye tablosundan, BUGÜN güneş paneli üreten, üstelik milli enerji stratejisiyle kendi kendine yetebilen bir Türkiye tablosuna gelmek... Bu bir başarıdır, bu milli enerjide atılmış en büyük BAĞIMSIZLIK adımıdır. Elhamdülillah" ifadelerini kullandı.