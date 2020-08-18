Savunma ligine Türkiye damgası! Ürünlerimiz 65 ülkede kullanılıyor...





BECHTEL'İN ENSESİNDE

Aselsan listedeki sırasıyla Irak Savaşı'nda en büyük payı olan, ünlü ABD'li şirket Bechtel'in hemen ensesinde yer alıyor. Bechtel, dönemin ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'in de başkanlığını yaptığı bir savunma devi. Aselsan ile olan ciro farkı sadece 131 milyon dolara inmiş durumda. 31'incilikten 47'nciliğe düşen Bechtel'in cirosu da hızla iniyor. Bechtel gibi birçok Batılı firma da kan kaybediyor.