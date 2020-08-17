Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu: Mühendislik açısından dünyanın gıptayla baktığı projeleri yapıyoruz

"BU TÜNELİ 2022 YILINA GİRMEDEN BİTİRECEĞİZ"



Güzeldere tünellerini 2022 yılına girmeden bitirmeyi planladıklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Van'ın Gülpınar ve Başkale ilçeleri arasındaki 61 kilometrelik inşaat alanı içerisinde 3 bin 137 metrelik tünelden bahsediyoruz. Bu tüneli 2022 yılına girmeden bitireceğiz. Vanlıların ve bütün ülkemizin hizmetine sunacağız. Ülkemizin her bir noktasında çok değerli çalışmalarımız var. Bir taraftan ulaşım, erişimi sağlarken, bir taraftan da mühendislik açısından dünyanın gıptayla baktığı projeleri yapıyoruz. Tünel işleri ülkemizde o kadar ilerledi ki sıradan işler gibi duruyor. Bu yüzden yüklenicilerimiz, taşeronlarımız bütün dünyanın en önemli özellikli işlerini yapmaya devam ediyorlar. Bu projeler bir bir hayata geçecek. Yeni projelerimize başlayacağız" şeklinde konuştu.



