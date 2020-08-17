Murat Karayılan’ın sağ koluna nokta atışı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak'ta ortaklaşa yürüttüğü operasyonlarda terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indiriliyor. İlk olarak SABAH'ın duyurduğu PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu 'Agit Garzan' kod adlı Murat Kalko'nun etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.MİT'in yürüttüğü yerel istihbari çalışmalar neticesinde PKK'nın ilk silahlı eylemini gerçekleştirdiği 15 Ağustos'un yıl dönümünde üç farklı PKK hücresinin Türkiye'de sansasyonel eylemler planladığı bilgisine ulaştı. Bu kapsamda PKK'nın sözde Murat Kalko'nun Türkiye'de eylem gerçekleştirmek amacıyla komutası altındaki silahlı grupları harekete geçirmek üzere hazırlandığı öğrenildi. Takibe alınan Kalko, Hakurk'ta 11 Ağustos'ta SİHA ile yapılan nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.Öte yandan sansasyonel eylemlerin lojistik ve taktik hazırlığını planladıkları anlaşılan diğer iki PKK hücresi de yakından izlendi. PKK'lıların meskun mahal yerlerinden uzaklaşmalarıyla birlikte 13 ve 14 Ağustos'ta düzenlenen iki farklı operasyonla, sansasyonel eylem planlayan üst düzey 6 PKK özel güç ve istihbarat mensubu daha etkisiz hale getirildi. PKK'ya yönelik nokta operasyonların, örgütün tepe yöneticilerini Irak kuzeyinde hareket edemez hale getirdiği kaydedildi.Öte yandan İçişleri Bakanlığı, 5 bölücü terör örgütü mensubunun Şırnak'ta ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi. Teslim olan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdikleri kadedildi. 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 136'ya yükseldi.