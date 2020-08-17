8 milyon gence iş kapısı! İstihdam paketi Ekim'de Meclis'te...

GÜÇLÜ İSTİHDAM PAKETİ

İşten çıkarmayla ilgili güçlü bir istihdam paketi hazırladıklarını belirten Bakan Albayrak, "Paket ekimde Meclis'ten geçerse daha pozitif adımlar atılacak. Bugün Amerika'da işsizlik 45 milyona çıktı. Türkiye'nin etkilenmemesi mümkün değil. Her türlü küresel senaryoya hazırlıklı olmak gerekir. Bu kadar hazırlıklı olduğumuz bir süreç yok. Biz hazırız" dedi.