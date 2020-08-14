TamBağımsızEkonomi’ye büyük destek

Bakan Albayrak'ın çarpıcı mesajları, sosyal medyada #TamBağımsızEkonomi etiketi üzerinden yapılan paylaşımlarla kısa sürede TT olurken, hükümet üyeleri ve AK Parti'den söz konusu açıklamaya tam destek geldi. Vatandaşlar Bakan Albayrak'ın açıklamalarına destek vererek #TamBağımsızEkonomi hashtagini gündeme taşıdı ve birinci sıraya yükseltti.TamBağımsızEkonomi hashtagini kullanarak açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Üretim, ihracat ve markalaşma yoluyla ülkemizin büyüme ve kalkınmasına olumlu katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Bu amaçla etkin şekilde ticari diplomasiyi kullanıyor; dijitalleşme ve yeni pazarlara açılım için çalışmalar gerçekleştiriyoruz" mesajını verdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İthalatı değil, üretimi destekliyoruz. Gelir adaletini tesis ediyoruz. Faizi minimum seviyelere indirip sömürü sisteminin çarklarını yıkıyoruz. Salgın sürecinin yönetiminde diğer ülkeleri geride bırakıyoruz. Büyük Türkiye için TamBağımsızEkonomi yolunda kararlılıkla yürüyoruz" açıklamasında bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya, "Bu bir bağımsızlık mücadelesidir. Türkiye bu yoldan geri dönmeyecek, üretmeye, güçlenmeye devam edecek" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da, "18 yıldır Tam Bağımsız Türkiye idealimizin ancak TamBağımsızEkonomi ile mümkün olacağının bilinciyle çalışıyoruz. 2013'te IMF'ye borcumuzu ödeyip, üretimin, alın terinin, emeğin ihyası için her türlü zorluğu aşarak Türkiye'nin müreffeh geleceğine yürüyoruz" mesajını verdi.AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, salgın ve sonrası dönemde diğer ülkeleri geride bırakan, TamBağımsızEkonomi modeliyle geleceğe güvenle bakan bir Türkiye'nin olduğunu söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yardımcısı Hamza Yerlikaya da yaptığı paylaşımda "Bu bir milli bağımsızlık mücadelesidir" dedi.TÜRKİYE kur algısı ile ölçülen ekonomi modelini değiştirirken Bakan Albayrak "aşırı değerli TL, ucuz kur, patlayan ithalat" tezgâhını bozdu, bağımsız milli ekonomi için 3 kritik hamleye de imza attı. Londra'da depolanan TL, yine bu şehir üzerinden suni kur atağı ile dalgalanan piyasa dönemi sona erdi, bankalar yerli üretimi destekleyecek kredi politikasına teşvik edildi. Bakan Albayrak önceki akşam yaptığı açıklamada, "Yüksek faiz, düşük kur, değerli TL, ithalata bağımlı bir ekonomi sürdürülebilir değil. İthalata değil üretim ve ihracata dayalı dönüşümle ciddi bir paradigma değişimi var" dedi. Bakan Albayrak, TL ile dolara spekülasyon döneminin bittiğine işaret ederek, "Sizin elinizde TL yok. Arkadan TL ver, ucuza elimde varlık olmadan indirerek aldığım TL ile dolara spekülasyon yapayım. Eskiden bu işler kolay oluyordu artık olmuyor. Para bulamıyorsun. Ateş etmen için bir de silah mı vereceğim" dedi.HAZİNE ve Maliye Bakanı Albayrak önceki akşam katıldığı TV programında ekonomiye yönelik eleştirilerin yanında bir de kötü niyetli algı operasyonları bulunduğuna işaret ederek, "Bu bir milli bağımsızlık mücadelesi. Ekonomik anlamda bir milli bağımsızlık modeli ortaya koyduk. İki senedir kıyamet bunun için kopuyor. Türkiye ekonomi modelini değiştirdi, artık eski modelden çıkıyor. Benim derdim ekonominin kırılganlıkları noktasında daha güçlü rekabet edebilir olması, istihdamı ve üretimi önceliklemesi. AK Parti iktidarı siyasi bağımsızlık mücadelesi ve bunun bedeli olarak farklı ekonomik mücadeleler veriyor. Siz ne kadar ekonomik olarak bu bağımsızlığı ortaya koyarsanız, siyasi olarak da kendi kararlarınızı alırsınız" açıklamasında bulundu.

Sabah