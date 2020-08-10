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Son dakika: Bakan Dönmez '83 milyon arkanda' diyerek duyurdu: Oruç Reis çalışma alanına ulaştı

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EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.08.2020 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020
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Son dakika: Bakan Dönmez '83 milyon arkanda' diyerek duyurdu: Oruç Reis çalışma alanına ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştığını açıkladı.

Bakan Dönmez paylaştı! Oruç Reis Akdenizde BAKAN DÖNMEZ PAYLAŞTI! ORUÇ REİS AKDENİZ'DE

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz'de ve Karadeniz'deki çalışmalarımız aralıksız devam edecek. 83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele" dedi.

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