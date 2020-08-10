Kısa çalışma ödeneği uzatma başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR kısa çalışma ödeneği Ağustos ayı ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs döneminde verilen ekonomik destekler arasında yer alan kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödeneğin hangi tarihe kadar uzatıldığını açıklamıştı. Peki, Kısa çalışma ödeneği uzatma başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR kısa çalışma ödeneği Ağustos ayı ne zaman yatacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.