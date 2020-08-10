İş dünyasından destek peş peşe geldi: Türkiye güçlü ülke çalışarak kazanırız

Geçen hafta piyasalarda yaşanan hareketlilik, başta ekonomi yönetimi olmak üzere düzenleyici kurullar ve iş dünyasının etkili duruşuna sahne oldu.

"Güçlü ekonomi, güçlü Türkiye" hedefi doğrultusunda, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerini bertaraf etmek adına; bir dizi önlemler alan Türkiye, iş dünyasının çabasıyla ülkede çarkların yeniden dönmesinin ve ekonomik canlanmanın gelecek adına umut veren sinyaller almasının önünü açmayı başardı.

Yaşanan olumsuzlukların halen tüm dünyada son bulmaması hatta başta ABD ve Avrupa olmak üzere birçok bölgede pandemide ikinci dalga ihtimalinin konuşulduğu böylesine bir dönemde uzmanlar ve piyasanın önde gelen isimlerinden sakinlik çağrısı geldi.

'AVANTAJIMIZ ÇOK'

Döviz, borsa ve altın gibi enstrümanlar ekseninde piyasalarda yaşanan oynaklıkta; gerek iş dünyası gerekse vatandaşların endişeye kapılmamasına dikkat çekilirken; yaşanan sert hareketlerin kısa sürede yerini dinginliğe bırakması bekleniyor.

Dünya rekabetinde öne çıkmak için elinde güçlü silahları olan Türkiye'nin başta üretim olmak üzere turizm ve ihracatta önümüzdeki dönemde ciddi avantajları olduğunun altı çiziliyor.

Üretim endeksli ekonomiye geçilmesi gerektiğini dile getiren iş dünyası temsilcileri, "Sakin olup beklemeliyiz" diyor.

'BÜYÜMEDE POZİTİF AYRIŞTIK'

İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, pandemi süreciyle birlikte ocak ayından itibaren özellikle gelişmekte olan ülkelere dönük sermaye çıkışları yaşandığını dile getirdi. Türkiye'nin ilk çeyrekte yüzde 4.5 büyüdüğünü belirten Şener, "Eğer pandemi süreci yaşanmasaydı Türkiye'de bu büyüme trendi devam edecekti. G20, AB, OECD ülkeleri içinde bu büyüme rakamı en büyük rakam" dedi.

Pandeminin gelişmekte olan ülkeleri etkilediğini fakat Türkiye'nin ilk çeyrekteki yüzde 4.5'lik büyümesiyle bu ülkeler arasında pozitif ayrıştığını söyleyen Şener, "Bu haftadan itibaren özellikle mevduat faizlerinin yukarı yönlü hareket etmesiyle birlikte belli ölçüde de olsa TL'nin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre nispi olarak pozitif ayrışacağını söylemek mümkün. Aynı zamanda reel olarak faizlerin artması alınacak diğer tedbirlerle birlikte özellikle borsadan ve mevduattan yabancıların çıkışını da yavaşlatacaktır" diye konuştu.