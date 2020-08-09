Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bayramdaki yolcu ve araç rakamlarını açıkladı

Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımız bu şekilde daha güvenli ve konforlu seyahat etme imkanı buldu. Sevdiklerine giderken rahat ve güvende olan vatandaşlarımız, bayram sonunda yuvalarına rahat bir şekilde kavuşmanın huzurunu yaşadı" dedi.-YHT'LERDE 27 BİN 923 YOLCU TAŞINDI

Kurban Bayramı süresinde Yüksek Hızlı Trenlerde taşınan yolcularla ilgili de bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bakanlık olarak şehirler arası yük ve yolcu ulaşımında demiryollarımızı daha aktif ve yoğun olarak kullanmak istiyoruz. Bu bayramda Ankara-Eskişehir YHT hattında 4 bin 141, Ankara-Konya YHT hattında 4 bin 385, Ankara-İstanbul YHT hattında 13 bin 733 ve Konya-İstanbul YHT hattında da 5 bin 664 yolcu olmak üzere toplamda YHT hatlarımızda 27 bin 923 yolcu taşınmıştır" diye konuştu.





MARMARAY VE BAŞKENTRAY'DA 1 MİLYON 715 BİN 976 YOLCU TAŞINDI

Bakan Karaismailoğlu, şehir içi raylı sistemlere ilişkin de bilgi vererek, "Bayram süresince Marmaray'da 1 milyon 592 bin 455 yolcu, Başkentray'da da 123 bin 521 yolcunun taşındı. Toplamda 1 milyon 715 bin 976 yolcu bu hatlarımızda seyahat etmiş oldu" ifadelerini kullandı.