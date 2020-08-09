Borsa İstanbul'da koruma sistemi! Küçük yatırımcı için...

Borsa İstanbul, halen pay bazında çalışan ve aşırı dalgalanmalarda işlemleri geçici olarak durdurarak yatırımcıları panik işlemlerinden korumaya yarayan devre kesici sistemini yarından itibaren endeks bazında da uygulamaya başlayacak. Devre kesici sistem, belirlenen eşikleri aşan fiyat değişimlerinden olumsuz etkilenmemesi için piyasaya soluklanma imkanı sağlayan bir sigorta sistemi gibi çalışıyor. Yapılan duyuruda, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi ile birlikte paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında 20 dakika boyunca işlemler durdurulacak.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; 20 dakikalık işlem durdurmanın ardından sürekli işlem yöntemiyle işlem gören sıralarda 5 dakika boyunca tek fiyat emir toplama uygulanacak, sonraki 5 dakikada içinde de eşleştirme yapılarak işlem fiyatları belirlenecek ve duyurulacak.

PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK ŞİRKET



ASELSAN, borsada piyasa değeri en yüksek şirket oldu. Borsada endeksin yüzde 6 düştüğü geçen hafta Aselsan, halka açıklık oranları düşük olan Kent Gıda ve QNB Finansbank dikkate alınmadığında, Koç Holding'i geride bırakarak 38.3 milyar TL ile piyasa değeri en yüksek şirket haline geldi. Koç ve BİM 38 milyar TL ile Aselsan'ın gerisinde kaldı. Aselsan hisseleri son 10 yılda yüzde 2 bin 538 yükseldi. Bu dönemde endeksteki artış yüzde 77 oldu. Yani Aselsan 10 yılda endeksin 33 katı değer kazandı.